NETSUCHŪSHŌ] alerta de altas temperaturas en seis prefecturas

TOKIO.- La Agencia Metereológica de Japón emitió alerta por golpe de calor en seis prefecturas del archipiélago nipón.

La alerta se emite en base al índice de calor (WBGT: Wet Tube Globe Temple), utilizado para prevenir el golpe de calor estimado a partir de la temperatura, la humedad y la cantidad de radiación solar.

[Índice de calor estimado (WBGT)]

31 o más: Peligro

28 o más y menos de 31: Precaución estricta

25 o más y menos de 28: Alerta

Menos de 25: Atención

Cabe recordar que la sensación térmica será mucho mayor a la temperatura que se registre en las ciudades.

Precaución estricta / área peligrosa por altas temperaturas

Kantōkōshin chihō:

*Ibaraki:

La temperatura máxima esperada para hoy será de 35 ° C en Mito y Tsuchiura .

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Kita Ibaraki 28° C, Oko 30° C, Hitachi Omiya 30° C, Hitachi 28° C, Kasama 31° C, Mito 31° C, Furukawa 33° C, Shimodate 33° C, Shimozuma 32° C, Houda 32° C, Tsukuba 30° C, Tsuchiura 31° C, Kashima 30° C, Ryugasaki 31° C

*Saitama:

La temperatura máxima esperada para hoy será de 39° C en Kumagaya, 37° C en Saitama y Chichibu.

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Yorii 30° C, Kumagaya 32 ° C, Kuki 33° C, Chichibu 29° C, Hatoyama 30° C, Saitama 32° C, Koshiya 32° C, Tokorozawa 29° C.

Chūgoku chihō :

*Tottori

La temperatura máxima esperada para hoy será de 35° C en Yoneko y 35° C en Tottori.

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Sakai 31° C, Shiozu 29° C, Aoya 29° C, Iwai 29° C, Yoneko 32° C, Kurayoshi 29° C, Tottori 31° C, Chito 30° C, Chaya 27° C.

Kyushu chihō:

*Oita

La temperatura máxima esperada para hoy será de 33° C en Oita, 32° C en Nakatsu y Saeki, 29° C en Hida.

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Kunimi 33° C, Nakatsu 30° C, Bungo Takada 30° C, Byoin 28° C, Kitsuki 30° C, Hida 26° C, Kuju 25° C, Yufuin 24° C, Oita 30° C, Inukai 27° C, Takeda 25° C, Saeki 29° C, Ume 28° C, Kamae 27° C.

Kyushu Hokubu chiho:

*Amami

La temperatura máxima esperada para hoy será de 33° C en Nase, 30° C en Taneshima y Okinagarabe.

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Nakanoshima 29° C, Nase 34° C, Koniya 32° C, Isen 32° C, Okinaga Ryobu 32° C.

Okinawa chihō:

*Okinawa (Isla principal)

La temperatura máxima esperada para hoy será de 32° C en Naha, Nago y Kumejima.

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Isename 32° C, Oku 32° C, Nago 32° C, Kumejima 33° C, Miyagijima 32° C, Tokashiki 31° C, Naha 32° C, Itokazu 30° C.

*Yaeyama

La temperatura máxima esperada para hoy será de 33° C en Ishigaki y 32° C en Yonaguni.

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Hara 32° C, Yonakuni 32° C, Nishiomote 31° C, Ishigaki 32° C, Ohara 32° C, Hateruma 33° C.

A TENER EN CUENTA

Más de la mitad de las personas vulnerables a los golpes de calor son ancianos (65 años o más), los niños, las personas con enfermedades, las personas obesas, las personas con discapacidad, entre otras.

Se recomienda el uso de aparatos de aire acondicionador durante todo el día.

Además una constante rehidratación, evitar salir al aire libre y consumir alimentos ligeros.

