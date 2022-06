[NETSUCHŪSHŌ] alerta por golpe de calor en 10 prefecturas

TOKIO.- La Agencia Metereológica de Japón emitió alerta por golpe de calor en diez prefecturas del archipiélago nipón.

La alerta se emite en base al índice de calor (WBGT: Wet Tube Globe Temple), utilizado para prevenir el golpe de calor estimado a partir de la temperatura, la humedad y la cantidad de radiación solar.

[Índice de calor estimado (WBGT)]

31 o más: Peligro

28 o más y menos de 31: Precaución estricta

25 o más y menos de 28: Alerta

Menos de 25: Atención

Cabe recordar que la sensación térmica será mucho mayor a la temperatura que se registre en las ciudades.

Precaución estricta / área peligrosa por altas temperaturas

Kantōkōshin chihō:

*Yamanashi:

La temperatura máxima esperada para hoy será de 36° C en Kofu, 31° C en Kawaguchiko.

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Katsunuma 33° C, Nanbu y Kofu, 32° C, Otsuki, Koseki y Kiriishi 31° C, Nagasaki 30° C, Oizumi, Kawaguchiko y Yamanaka 28° C.

Hokuriku chihō:

*Fukui:

La temperatura máxima esperada para hoy será de 36° C en Fukui, 35° C en Tsuruga y Ohno.

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Mikuni, Toshihiro y Obama 32° C, Fukui, 31° C, Imajo, Tsuruga y Mihama 30° C.

Chūgoku chihō:

*Shimane:

La temperatura máxima esperada para hoy será de 36° C en Matsue, 32° C en Hamada, 31° C en Saigo.

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Masuda 33° C, Tsuwano, Hamada y Daejeon 31° C, Kaishi, Kashima, Matsue, Kakeai, Yokota, Kawamoto y Mizuho 30° C, Saigo, Izumo, Yaei, Yoshiga, 29° C y Akana 27° C .

Shikoku chihō:

*Tokushima:

La temperatura máxima esperada para hoy será de 33° C en Tokushima e ikeda, 32° C en Hiwasa

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Kaiyo 34° C, Anabuki, Kito, Hiwasa 32° C, Ikeda y Tokushima 31° C, Kyojo y Kamouda 30° C.

*Ehime:

La temperatura máxima esperada para hoy será de 34° C en Matsuyama, 33° C en Niihanma y Uwajima.

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Shikoku Chuo 34° C, Uwajima, Ozu, Misou y Matsuyama 32° C, Omishima, Imabari, Niihama, Uwa 31,° C, Saijo, Kuma, Seto y Chikanaga 29° C .

Kyushu Hokubu chiho:

*Nagasaki

La temperatura máxima esperada para hoy será de 32° C en Nagasaki y Sasebo, 30° C en Izuhara, 29° C en Fukue

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Shimabara y Kuchinotsu 33° C, Wakimisaki 32° C, Sasebo, Saikai, Nagasaki 31° C, Gakuhara, Ashibe, Matsuura, Arikawa 30° C, Fukue, Hirado 29° C.

*Kumamoto

La temperatura máxima esperada para hoy será de 34° C en Kumamoto y Hikiotoshi, 32° C en Ushikuka, 30° C en Aso Otohime.

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Matsushima y Ushibuka 33° C, Minamata, Honda y Kikuchi 32° C, Kumamoto, Kosa, Hitoyoshi, Ue y Yatsuhiro 31° C, Minami Aso 30° C, Aso Otohime 29° C y Takamori 29° C.

*Oita

La temperatura máxima esperada para hoy será de 32° C en Oita, Hita, Nakatsu y Saiki.

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Kunimi y Nakatsu 33° C, Bungotakada, Hita, Oita e Inukai 32° C, Innai, Kitsuki y Saiki 31° C, Kusu y Ume 30° C, Yufuin, Takeda y Kamae 29° C.

Kyushu Nanbu Amami chiho:

*Amami (Kagoshima)

La temperatura máxima esperada para hoy será de 33° C en Akune, Kanoya y Naze, 32° C en Kagoshima y Tanegashima, 31° C en Okinoerabu, 30° C en Makurazaki.

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Kamikoshiki y Onoaida 31° C, Akune, Higashiichiki, Kaseda, Kiire,Shijuku, Uchinoura, Taneshima y Yakushima 32° C, Satsuma Kashiwabaru, Nakatsune, Kawauchi, Kagoshima, Kimotsuki Maeda, Makurazaki y Tashiro 31° C, Shifushi y Kaya 30° C, Oguchi 29° C, Makinohara y Kihoku 28 ° C.

Okinawa chihō:

*Okinawa (Isla principal)

La temperatura máxima esperada para hoy será de 33° C en Naha, 32° C en Nago y Kumejima.

El índice de calor máximo diario previsto (WBGT) será: Naha, Nago e Izena 32° C, Oku, Kumejima, Miyagijima, 31° C, Tokashiki e Itokazu 29° C.

A TENER EN CUENTA

Más de la mitad de las personas vulnerables a los golpes de calor son ancianos (65 años o más), los niños, las personas con enfermedades, las personas obesas, las personas con discapacidad, entre otras.

Se recomienda el uso de aparatos de aire acondicionador durante todo el día.

Además una constante rehidratación, evitar salir al aire libre y consumir alimentos ligeros.

©NoticiasNippon