[MŌSHOBI] Tokio registra su mayor temperatura desde 1875

TOKIO.- La capital japonesa registró su mayor temperatura en el mes de junio desde 1975.

Según la Agencia Metereológica del Japón, a las 13:10 horas de hoy jueves 30, el centro de Tokio experimentó 36,4° C pero una sensación térmica mucho mayor.

La jornada se inició con una mínima de 25,3 ° C hasta superar los 36,2 ° C que no se registraba desde el 28 de junio de 2005.

Por la noche, la temperatura seguirá siendo elevada. Se prevé que a las 21:00 horas en el centro de Tokio será de 28 °C y durante la madrugada el promedio será de 28 °C.

Las autoridades recomiendan beber un vaso de agua antes de acostarse.

EL DATO

Otras prefecturas en la región de Kanto soportaron altas temperaturas. En Hatoyama (Saitama) alcanzó un máximo de 39 °C , en Chiba (Chiba) llegó a 36,4 °C mientras que en Yokohama (Kanagawa) unos 35,5 °C.

