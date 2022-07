[MŌSHOBI] Kuwana en Mie

TOKIO.- La Agencia Metereológica del Japón reportó que hoy miércoles la temperatura superó los 36° C en el archipiélago nipón.

Según Kishōchō, las temperaturas experimentó un ligero incremento en comparación a la víspera en varios puntos de observación influenciada por la baja presión generada por la desintegración del tifón Aere.

La localidad de Kuwana ubicada en la prefectura de Mie en la región de Tokai experimentó a las 15:00 horas unos 36,2° C , la mayor temperatura del archipiélago, pero la sensación térmica fue mucho mayor.

TOP 5

Kuwana (Mie): 36,2° C Tajimi (Gifu): 36,1° C Nagoya (Aichi): 35,0° C Kochi (Kochi): 35,0° C Matsusaka (Mie): 34,2° C

En 13 puntos de observación del país la temperatura superó los 35,0° C.

En el centro de la ciudad de Tokio alcanzó los 31,1° C.

PREVISIÓN

Para mañana miércoles un frente baja presión se moverá frente a la costa de Kanto provocando una disminución del calor en comparación a hoy. En la capital nipona se espera una máxima de 26° C.

Sin embargo, la temperatura aumentará en varios lugares del lado de la costa del Pacífico y en la costa del Mar del Japón principalmente en la región de Chugoku.

En Aichi se prevé una temperatura de 35 ° C, en Kochi 34° C y en Hiroshima 33 ° C.

A TENER EN CUENTA

Más de la mitad de las personas vulnerables a los golpes de calor son ancianos (65 años o más), los niños, las personas con enfermedades, las personas obesas, las personas con discapacidad, entre otras.

Se recomienda el uso de aparatos de aire acondicionador durante todo el día.

Además una constante rehidratación, evitar salir al aire libre y consumir alimentos ligeros.

© Noticias Nippon