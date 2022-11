[MASUKU] mayoría aprueba no usar mascarillas en Japón

TOKIO.- Siete de cada diez personas manifestó estar a favor de no utilizar mascarillas en el archipiélago nipón.

Pros y contras

Según un sondeo realizado por el instituto de investigación Laibo Inc,, un 72,7% de los encuestados (33,9 % “está de acuerdo” y el 38,% está “relativamente de acuerdo”) expresó que no era necesario seguir utilizando las mascarillas para prevenir contagios COVID-19.

Por su parte, el 27,3% de los encuestados (8,6 % “disintió” y el 18,7 % en “bastante desacuerdo”) expresó que era necesario seguir utilizándolas.

En relación a los géneros, la respuesta masculina fue del 78,0%, mientras que la respuesta femenina fue del 66,1%.

Por rango de edades entre quienes aprueban el dejar de usar mascarillas, el 75,7% es mayor de 20 años, el 67,0% es mayor de 30 años, el 71,9% es mayor de 40 años y el 78,8% es mayor de 50 años.

Motivo de aprobación o desaprobación

Quienes están a favor:

・”El número de visitantes extranjeros a Japón aumentará, por lo que se debe imitar las medidas que se aplican en otros países”.

・”Debido a que es un artículo de uso cotidiano y los precios están por las nubes, no debe gastarse dinero en ellas”.

・”Si hay una regla uniforme como país, incluso si no la usa, no tiene que preocuparse por las demás personas”.

・”Teniendo en cuenta que existe una conciencia de conformidad, lo ideal sería que el gobierno disponga su no obligatoriedad”.

・”Usar una mascarilla tiene muchos efectos nocivos. Además es problemático y costoso”.

Quienes están en contra:

・”Todavía hay muertes debido a infecciones por COVID-19″.

・”Me siento incómodo al quitármelo independientemente de las infecciones de coronavirus porque he estado usando una máscara durante más de 2 años”

・”No puedes dejarlo si tienes gripe en otoño e invierno y fiebre del heno en primavera”.

・”Siento que las mascarillas se han convertido en parte de la cultura y necesito una explicación para quitarlas”

・”Debido a que el coronavirus aún no ha disminuido, úsalo como contramedida contra la infección”.

Concienciación sobre el uso de mascarillas en el futuro

Principales respuestas:

・El 35,6% dice que si el gobierno emite una disposición hay que seguirla y respetarla.

・El 31,8% respondió que debe cumplirse en consideración a las personas que le rodean

・El 30,7% considera que puede decidir en base a sus valores personales.

・Entre el 1,9% de “otras” respuestas, destacaron respuestas como “seguiré usando la máscara incondicionalmente” y “No me quitaré la máscara en el futuro”.

Conciencia de los estándares de uso de máscaras y expectativas futuras

En cuanto a la explicación del gobierno sobre el uso de las mascarillas en Japón, el 39,1% dijo que la explicación fue “insuficiente” y el 13,4% dijo que la explicación fue “relativamente insuficiente”, resultando que el 52,5% respondió que fue “insuficiente“.

Además, cuando se les preguntó sobre los criterios de cuánto tiempo usarán máscaras en el futuro, el 42,7% respondió “hasta que converja la corona“, seguido de “seguir las reglas de uso del gobierno” con un 32,0% y el 18,3% dijo que las seguirá utilizando independientemente de la pandemia. El 6,2% respondió que lo seguirá usando hasta haber recibido 4 o más vacunas.

Razones para usarlas en el futuro

Entre las 987 personas que respondieron que continuarían usando mascarillas en el futuro, la respuesta más común entre el 68,9 % de los encuestados fue que “la prevención de la infección por coronavirus” seguida de “porque existe una presión invisible ” con el 35,0%.

EL DATO

La encuesta se realizó en línea del 12 al 17 de octubre obtuvo respuestas de muestra de 1.011 adultos que trabajan.

©NoticiasNippon