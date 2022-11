[DENKI-SAI] solicitan aumentar tarifas de electricidad en hogares

TOKIO.- Seis de las diez empresas proveedoras de energía eléctrica han solicitado al gobierno incrementar las tarifas para los hogares en el archipiélago nipón.

Medios económicos precisan que se trata de Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. Tohoku Electric Power Co. , Hokuriku Electric Power Co., Chugoku Electric Power Co., Shikoku Electric Power Co. y Okinawa Electric Power Co.

De acuerdo a la normativa vigente, los proveedores de energía pueden reflejar costos de combustible más altos en tarifas eléctricas reguladas.

Sin embargo, debido a la invasión Rusia a Ucrania las tarifas han alcanzado el límite debido a que los costos de combustible han aumentado.

De obtener la aprobación del Ministerio de Industria, las nuevas tarifas con un aumento promedio del 10% se aplicarán desde abril de 2023.

En Japón, existen dos tipos de tarifas eléctricas domésticas, Unas son reguladas y otras son discrecionales, donde las compañías eléctricas pueden revisar sus precios libremente.

EL DATO

En los resultados financieros consolidados provisionales revelados en septiembre pasado, 9 de cada 10 empresas reportaron un déficit.

