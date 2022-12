[KINENBI] Hōrukēki no hi

TOKIO.- Hoy jueves 8 de diciembre se celebra el Hōrukēki no hi 「ホールケーキの日」(Día de la tarta completa) en el archipiélago nipón.

Establecida por Ichiyanagi Co., Ltd., dedicada a la elaboración y comercialización de dulces occidentales con el objetivo de promover el consumo de tartas en el país.

Esta celebración se realiza el octavo día de cada vez. ¿La razón?. Por lo general una tarta circular se corta en ocho tajadas para que pueda disfrutarse con la ración suficiente en compañía de los seres queridos y amistades.

El aniversario propuesto por la empresa administradora de la prestigiosa cadena “Patisserie Ichiryu”, 「パティスリー イチリュウ」fue certificado y registrado este año por la Asociación de Aniversario de Japón.

EL DATO

El Kēki no hi「ケーキの日」(Día del pastel) se celebra el 6 de enero, el Dekorēshonkēki no hi「デコレーションケーキの日」(Día del pastel de decoración) el 12 de julio y el Rōrukēki no hi 「ロールケーキの日」(Día del pastel enrollado) el 6 de junio.

© Noticias Nippon