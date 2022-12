[TENISU] Nishikori Kei celebró su boda con exmodelo

TOKIO.- El tenista Nishikori Kei pudo realizar su ceremonia de bodas dos años después de haber contraído matrimonio con la exmodelo Yamauchi Mai.

Hoy lunes realizó el anuncio en sus cuentas oficiales en las redes sociales.

“Hola. Tengo una información para todos ustedes. El 24 de diciembre, celebré una ceremonia de boda y una recepción con mi esposa, Mai. No pude celebrarla durante mucho tiempo debido a la desgracia de la corona. Tanta gente… será un nuevo comienzo para nosotros. Para volver al escenario más alto del mundo, me esforzaré mucho”, expresó el ex número cuatro del mundo.

En mayo del año pasado, la pareja tuvo a su primer hijo.

EL DATO

A principios de año, Nishikori se sometió a una cirugía de cadera. En octubre pasado sufrió una lesión al tobillo cuando preparaba su retorno a las competencias.

