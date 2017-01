[7-ELEVEN] ofrece sinceras disculpas

TOKIO.- Seven & i Holdings Co Ltd operador de la cadena de tiendas de conveniencia Seven Eleven ofreció sus sinceras disculpas al conocerse la queja de uno de sus clientes.

Según la corporación, el pasado 24 de diciembre uno de sus empleados vendió un Xmas Cake (pastel de navidad) semi consumido.

El incidente ocurrió en su local ubicado en DiverCity Tokyo Plaza y el enfurecido cliente no dudó en presentar su queja y hacer pública su denuncia en las redes sociales.

Las investigaciones permitieron conocer que uno de los empleados había adquirido el producto y consumió la mitad durante su tiempo de descanso.

Luego procedió a colocarlo en la misma caja que ubicó en uno de los refrigeradores del establecimiento.

Otro de los empleados que desconocía su contenido, colocó la caja junto a los demás productos que se encontraban a la venta.

“Estamos muy consternados con lo sucedido y nos comprometemos a fortalecer los controles para que no se repita una situación similar”, expresó Seven & i Holdings Co Ltd en un comunicado.

EL DATO

El administrador del local y el empleado que vendió el producto visitaron la vivienda del cliente para entregarle otro “Xmas Cake” y devolverle su dinero pero él lo rechazó.

NoticiasNippon © 2017