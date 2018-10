[AI CHAN] anuncia su retiro

TOKIO.- Una deportista nipona doble medallista olímpica anunció su decisión de retirarse de la práctica del deporte que la hizo popular dentro y fuera del Japón.

Se trata de FUKUHARA AI quien sorprendió a sus seguidores en un mensaje que publicó en su blog oficial.

La popular “Aichan” refiere que este 2018 cumplirá 30 años de edad y ha dedicado gran parte de su vida al tenis de mesa.

“A los tres años y nueve meses tomé por primera vez una raqueta. A los diez años me convertí en profesional y a los once ya integraba la selección nacional. Competí en la Liga China cuando era estudiante (…) Este deporte me ha enseñado todo lo que es importante en la vida”, destacó la nipona quien contrajo matrimonio con el pimponista taiwanés Chiang Hung-chieh.

En octubre de 2017 se convirtió en madre y desde entonces no participó en competencia deportiva alguna.

EL DATO

Fukuhara se adjudicó la medalla de plata por equipos en Londres 2012 y bronce en Rio 2016.

