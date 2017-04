[AMDA] médicos nipones en Perú

LIMA.- Un equipo de médicos japoneses proporcionaron asistencia médica en las zonas afectadas por los desastres naturales provocados por el Fenómeno El Niño Costero que azotó el territorio peruano.

Se trata de integrantes de la ONG AMDA (The Association of Medical Doctors of Asia), entidad japonesa de ayuda humanitaria que cuenta con estatus consultivo general otorgado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

El médico Hirofumi TOGUCHI y el coordinador Kentaro MATSUNAGA llegaron procedentes del Japón para brindar asistencia humanitaria a los afectados de los desastres.

El equipo médico brindó sus servicios desde el 4 de abril junto con AMDA-Perú y su contraparte peruana la Organización Socios en Salud en zonas afectadas como Carabayllo y Cajamarquilla (Lima) y Huarabi del distrito de Santa Rosa de Quives (Canta).

El 7 de abril se dirigieron a Piura, una de las zonas más azotadas por las inundaciones, y continuaron sus actividades en el distrito de Cura Mori (Piura) y en Batanes (Morropón).

Luego de culminar su misión y un día antes de retornar a Japón, el pasado martes 11 de abril el Dr. Toguchi, el Sr. Matsunaga de AMDA y el Sr. William Inafuku de AMDA-Perú realizaron una visita de cortesía al Embajador del Japón, Sr. Tatsuya Kabutan y le informaron sobre las actividades médicas realizadas en el Perú.

EL DATO

Mayor información sobre AMDA y las actividades médicas realizadas en el Perú en el sitio oficial de AMDA (http://en.amda.or.jp/)

