[AN-CHAN] fascinada con el Perú

TOKIO.- Una actriz de televisión y cine quedó encantada con los atractivos naturales de la selva peruana.

Se trata de HACHIMINE ANNA (27) quien fue la encargada de protagonizar la última edición del programa HITACHI SEKAI FUSHIGI HAKKEN que emite cada semana TBS.

La joven natural de Tokio visitó las ciudades de Iquitos, Pucallpa y Belén para conocer el origen del río Amazonas.

Extracto del programa:

[HACHIMINE ANNA] Actriz nipona compartió su reciente experiencia en la selva peruana en el programa Hitachi Sekai Fushigi Hakken que se emite vía TBS. Posted by Noticias Nippon on sábado, 15 de abril de 2017

EL DATO

El último trabajo de An-chan en la pantalla grande ha sido el filme de horror, drama y fantasía Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) mientras que en la televisión lo hizo en “Keiseizaimin no Otoko Korekiyo Takahashi” emitido por la NHK.

(Fotos: Hachimine Anna)