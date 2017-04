[ARASHI] “¿Are You Happy?”

TOKIO.- La popular agrupación musical ARASHI anunció el próximo lanzamiento de una nueva producción audiovisual en el archipiélago nipón.

Se trata de “ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?” un DVD/Blu-ray que recopila los mejores momentos durante sus gira nacional que incluyó los cinco domos y congregó a más de 850 mil espectadores.

“ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?” se ofrecerá en versión limitada y normal.

La primera incluirá una síntesis del concierto “ARASHI ‘Japonism Show’ in ARENA” realizado en el Yokohama Arena.

La segunda tendrá como atractivo el detrás de cámaras “Ayuhapi” donde se apreciará a sus integrantes durante los ensayos y otros preparativos para las presentaciones.

EL DATO

“ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?” saldrá a la venta el próximo 31 de mayo.

