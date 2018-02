[BACHELET] reafirma compromiso con Japón

TOKIO.- La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet destacó el buen momento de las relaciones que su país mantiene con el Japón.

“Como revisamos en una reunión muy fructífera, nuestra relación se despliega en múltiples áreas: en lo político, en lo económico-comercial, en las inversiones; en la formación de capital humano, ciencia y tecnología, energías renovables y astronomía; y cooperación, sobre todo, en materia de prevención y gestión de desastres naturales”, detalló.

La mandataria destacó que con el Primer Ministro Abe es segunda vez que coinciden como Presidenta y como Primer Ministro. Ya el año 2007, recordó, suscribieron el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica –conocida en inglés como EPA– que ha sido fundamental para el incremento del intercambio comercial bilateral.

“Creemos que, dados los tradicionales lazos de amistad, sumado a los desafíos del momento actual, es muy necesario seguir estrechando el diálogo y el entendimiento multidisciplinario. Y, justamente, eso es lo que va a expresar esta asociación estratégica privilegiada”, dijo.

Añadió que en lo estrictamente comercial, en el encuentro, se abordó la conveniencia de profundizar los procesos de desgravación arancelaria, incorporando productos que no están en el acuerdo original.

“Este punto está justamente muy relacionado con la próxima suscripción del Comprehensive and Progressive Agreement for Transpacific Partnership, que contempla justamente un calendario de desgravación progresiva, donde Chile obtendrá aranceles preferenciales para productos de exportación que no fueron totalmente desgravados en negociaciones bilaterales previas con Japón y otros países suscriptores, especialmente en los sectores agrícola, agroindustrial y forestal”, enfatizó.

Asimismo, relató que con el Primer Ministro Abe celebraron el éxito de las negociaciones que nos van a llevar a la suscripción de este CPTPP –o que otros llaman TPP11– el 8 de marzo de este año en Santiago.

En la declaración a los medios, la Gobernante declaró que suscribieron un nuevo Programa de Cooperación para el Desarrollo, que se va a extender hasta el año 2030.

“El que estaba vigente hasta hoy cubría programas que vamos a seguir profundizando y desarrollando en áreas como prevención de desastres naturales y de formación de recursos humanos para Latinoamérica y El Caribe en reducción de riesgos de desastres”, dijo en referencia especial al programa Kizuna –que significa: vínculos- y que apunta a triangular a agencias japonesas y chilenas que tiene como objetivo estratégico formar a 3 mil profesionales de América Latina y El Caribe dentro de los próximos 5 años “y que vamos a cumplir más allá del objetivo. Vamos a llegar a 4 mil funcionarios”.

Asimismo, agradeció al Primer Ministro Abe la cooperación de Japón con motivo de los incendios forestales que asolaron el centro y el sur de Chile en el verano de 2017.

En este sentido, expresó que además ambas autoridades revisaron áreas de defensa, investigación médica, deportes, astronomía, transferencia de tecnología, entre otras.

“Analizamos con mucho detalle la realidad que viven las regiones a las que pertenecemos. Respecto de Asia, pusimos especial énfasis en el análisis de los desafíos que plantea la política de Corea del Norte y nuestra firme posición conjunta a favor del desarme y la no proliferación nuclear, materias en las que Japón y Chile mantenemos una permanente cooperación, y la enérgica condena de Chile frente al tipo de situaciones que hemos vivido y hemos visto en los últimos tiempos”, manifestó.

También reafirmaron el compromiso con la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Bachelet concluyó que “el programa de cooperación también se refiere, con especial énfasis, en cómo podemos trabajar juntos para llegar al año 2030 con los objetivos alcanzados. Sabemos que es una ardua tarea, que va más allá de lo que Japón y Chile podamos hacer, pero miramos el futuro con esperanza y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para construir un mundo más justo, solidario, democrático y sustentable”.

EL DATO

Bachelet destacó la visita de los Príncipes Akishino a su país, la realización de encuentros parlamentarios bilaterales y también la visita al Japón del ex Presidente y Embajador Especial para el Asia Pacífico, Eduardo Frei, en el contexto de la Semana Chile Week Japón. (Con información de la Presidencia de Chile)

