[CHILE] en Tokyo Game Show

TOKIO.- Siete empresas chilena participan por cuarto año consecutivo en la principal feria de videojuegos del continente asiático.

Se trata de Iguanabee, Aone Games, Octeto Studios, Bekho Team, Ulpo Media, Niebla Games y Playmestudios que representan al país sudamericano en el Tokyo Game Show 2018.

Las empresas presentarán su oferta ante el público este sábado y domingo en el Centro de Convenciones Makuhari Messe en Chiba.

La participación forma parte del plan para la internacionalización de los videojuegos que ejecuta ProChile.

“Este año, por ejemplo, el videojuego Causa, Voices of the Dusk de Niebla Games ha sido seleccionado por la organización ferial para ser exhibido en el Indie Game Area, espacio que busca destacar lo mejor de la escena indie internacional. Se trata de uno de los dos estudios latinoamericanos que estarán presentes en esta plataforma donde se mostrarán 86 títulos, y donde anteriormente también participó la empresa chilena In Vitro Games con su juego Defenders Of Ekron”, resalta Fanny González, encargada de la internacionalización del sector Videojuegos en ProChile.

EL DATO

Con más de 250 mil visitantes y 668 expositores procedentes de 41 países, la Tokyo Game Show se ha consolidado como la mayor feria de videojuegos que se realiza anualmente en Asia.

Detalles del evento:

http://noticiasnippon.jp/chiba-tokyo-game-show-2018/

