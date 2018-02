[CHILE] Working Holiday en Japón

SANTIAGO.- La Embajada de Japón anunció el inicio del proceso de inscripción de un programa destinado a jóvenes chilenos.

Se trata del “Working Holiday” que consiste en la expedición de visados que facultan a las personas viajar de vacaciones y trabajar para cubrir sus gastos en Japón.

“Se debe tener presente que el objetivo principal del presente programa es la de vacacionar, pudiendo trabajar de manera temporal para complementar gastos durante su estadía en Japón. Se permiten las actividades laborales esporádicas sin necesidad de tramitar autorización laboral adicional, excluyendo actividades laborales en el rubro de entretenimiento para adultos de contenido sexual o actividades relativas a juegos de azar y apuestas”, precisan.

Un total de 200 personas se beneficiarán con el programa que tiene un año de duración.

REQUISITOS

Los interesados en postular deberán cumplir los siguientes requisitos en su totalidad:

* Tener nacionalidad chilena.

* Estar residiendo en Chile al momento de iniciar el trámite.

* Tener entre 18 y 30 años de edad al momento de aplicar a la visa.

* No estar acompañado por personas dependientes, salvo que tengan sus propias visas y que sean capaces de costearse su estadía durante ese período de tiempo.

* Tener un pasaporte chileno vigente.

* Disponer del pasaje de ida y vuelta a Chile o los fondos suficientes para poder acceder al mismo (Se estima U$D2.200.- el pasaje de ida y vuelta a Japón).

* Disponer de fondos suficientes para asumir la manutención durante el período inicial de estancia en Japón (Se estima U$D2.000.-).

* Tener la intención de abandonar Japón al término de su estancia, es decir, permanecer sólo 1 año en Japón y no cambiar el status de la visa mientras se encuentre en Japón.

* No haber obtenido anteriormente una visa Working Holiday.

* Carecer de antecedentes penales.

* Poseer un seguro de salud internacional.

* Mostrar un certificado médico, en que se acredite buena salud.

El proceso de selección se iniciará el próximo 23 de febrero.

Mayor información: en la Embajada del Japón en Chile: Avenida Ricardo Lyon 520, Providencia (Sección Consular) / Teléfono: 222321809 / correo electrónico: consuladojp@sg.mofa.go.jp / web: http://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.htmlhttp://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html

EL DATO

El programa Working Holiday se suscribió en octubre de 2017 para celebrar los 120 años de relaciones diplomáticas entre Japón y Chile.

