[COVID-19] campaña masiva en Perú

LIMA.- El Gobierno del Perú lanzó una campaña masiva con el objetivo que los ciudadanos que aún incumplen disposiciones tomen conciencia sobre el peligro del nuevo coronavirus.

Se trata de “El covid no mata solo, no seamos cómplices” presentada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, que busca incidir en la importancia del compromiso ciudadano frente a las medidas implementadas para reducir el nivel de contagios de la enfermedad y que busca generar conciencia cívica en un pequeño porcentaje de la población que aún se resiste a cumplir con las normas dispuestas frente a la pandemia.

“Esta campaña de comunicación está dirigida a las personas irresponsables, que continúan sin acatar las disposiciones del gobierno, que siguen concurriendo a discotecas, a cumpleaños, a las pichangitas de fútbol, o aquellas que siguen sin respetar el distanciamiento, sin llevar mascarillas. Sin bien la mayoría de la población sí cumple con las medidas, este pequeño grupo es el que sigue contagiando. Se trata de una campaña dura que, de forma clara y directa, te dice que el covid no mata solo.”, enfatizó el mandatario.

Al respeto, el jefe de Estado instó a los gobiernos regionales y locales a sumarse a esta campaña para lograr que sea efectiva y tenga el mayor impacto posible en todo el territorio nacional. De esta forma- agregó- “lograremos generar conciencia cívica en todos.”

“Podemos hacer 20 mil camas hospitalarias, pero si la población no es responsable, necesitaremos más. La población debe tomar conciencia. El covid no mata solo, no seamos cómplices. Estoy seguro que, poco a poco, este virus lo vamos a controlar. El gobierno hace su máximo esfuerzo y estoy seguro que toda la población se sumará.”, expresó.

SALA SITUACIONAL

Al 30 de agosto

•Confirmados (Nacional): 647.166 (+7.731)

•Fallecidos: 28.788 (+181)

•Hospitalizados: 12.364 (-173)

•Graves: 1.514 (-10)

•Altas hospitalarias: 20.051 (+180)

#fuente: Ministerio de Salud Perú

