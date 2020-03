[COVID-19] primer caso en Costa Rica

TOKIO.- Las autoridades sanitarias de Costa Rica reportaron el primer caso de una persona infectada con nuevo coronavirus.

Se trata de una mujer estadounidense de 49 años, quien se encuentra aislada, junto a su esposo en un hospedaje de San José.

La paciente positiva llegó a Costa Rica con su esposo el domingo 1 de marzo sin síntomas, al aeropuerto Juan Santamaría, visitaron Alajuela y Puntarenas, por lo que se realizan las investigaciones desde dichas áreas para darle seguimiento a los contactos, así como a las 152 personas que viajan en el vuelo que los trajo a nuestro país. Entre los contactos se ubican las personas que atienden los distintos centros turísticos que visitaron.

La mujer y su esposo permanecerán aislados bajo estricto control en el hotel hasta que pase el periodo de riesgo y nuevas pruebas de COVID-19 arrojen resultados negativos.

“Reiteramos a la población que mantenga la calma y en esa línea, resulta vital enfatizar en que no es necesario la compra de mascarillas, estas solo son recomendadas para las personas enfermas y cuidadoras y en ese caso se proveen por los servicios de salud. Además, es importante indicar que solo requerimos que acudan a los servicios de salud en el caso de que hayan viajado a un país con transmisión activa y que presenten síntomas respiratorios, no es prudente que saturemos los servicios de salud ni las llamadas al 9-1-1 en caso de que no cumplan con este perfil y en esa línea enfatizo que únicamente procedemos con la prueba COVID-19 cuando se cumpla este perfil” indicó el Ministro de Salud, Daniel Salas.

El jerarca de salud además aclaró que no se instruye en este momento la cancelación de eventos masivos ni suspensión de lecciones ya que la confirmación del caso no significa que haya trasmisión activa en el país.

EL DATO

Hace unas horas, Perú y Colombia también reportaron su primer infectado con COVID-19.

