[FEMM] explosivo ‘comeback’ con nuevo videoclip y EP

TOKIO.- FEMM, el dúo de ‘maniquís’ que conquistó la escena del pop japonés con el tema ‘Fxxk Boyz Get Money’ y cuya fama se extendió hasta Estados Unidos, Europa, Sudamérica y el resto de Asia, está de vuelta.

Sus fans – conocidos como agentes – están por todas partes y para muestra, su álbum debut: ‘Femm-Isation’ consiguió llevar al grupo femenino de rap al estrellato mundial, colándose en Billboard en el Top 10 de álbumes internacionales en Estados Unidos.

Hoy, las ‘maniquís’ reciben un nuevo firmware: las unidades FEMM1.0 han sido actualizadas a FEMM2.0, provocando que su rigidez como maniquíes evolucione y alcance niveles de expresión emocional convincentemente parecidos a los de los humanos. Y con ello, un nuevo sencillo ya disponible ‘Level Up’ / ‘Summer Dream’ (FEMM + Duke of Harajuku) a través del sello independiente tokyovitamin.

‘Level Up feat. Duke of Harajuku’, es el videoclip que marca el inicio de este segundo capítulo en la historia de FEMM. Se construye a través de visuales de corte cyberpunk, que muestran a FEMM sometiéndose a una actualización de firmware a la versión 2.0 en mitad de un mundo de aire contaminado y neones que alimentan una creciente sensación de ansiedad.

Está dirigido por Yuki Tsujimoto, cuyo trabajo es conocido por su llamativo uso del color y la edición vanguardista. El estilismo viene de parte de las propias miembros de FEMM.

El 20 de noviembre, ‘Level Up feat. Duke of Harajuku’ será incluido en un nuevo EP de seis canciones titulado ‘404 Not Found’. El título resultará familiar a aquellos fans que durante las últimas semanas se encontraron con un mensaje de error al entrar en la web oficial de FEMM, provocando que los agentes se preocuparan por el futuro del dúo. En realidad, se trataba de un adelanto del nuevo EP.

Las miembros de FEMM comentan que eligieron el título ‘404 Not Found’ para sugerir la idea de “música nueva que no existe (todavía), por mucho que la busques”.

A golpe de rap y un sonido próximo al industrial, FEMM incorpora elementos de dark pop, un estilo que combina la musicalidad con el mensaje y que está arrasando en la escena musical mundial.

En lugar de seguir la tendencia sin más, FEMM ha seleccionado algunos de estos elementos para fusionarlos con su propio sonido y ofrecer una experiencia musical completamente nueva, rebosante de emoción.

‘404 Not Found’ está producido por nombres como Star Boy (conocido colaborador de DaBaby y Lil Uzi Vert) o las productoras ANJULIECAT a.k.a. YUA y Diana Chiaki, dos artistas de las que FEMM se declaran fans.

Otros productores presentes en el EP son Danny L Harle, miembro clave del sello londinense PC Music, que ha producido para artistas como Charli XCX; los japoneses HABANERO POSSE o KM, relacionados con la escena japonesa del bass y el hip-hop, respectivamente; y Radical Hardcore Clique, pioneros del género Japalanta, que mezcla música tradicional japonesa con trap.

La portada del EP es obra del ilustrador londinense Max Prentis: en un lejano futuro posapocalíptico, muestra a una solitaria IA que deambula por Internet mucho después de la extinción de la humanidad. La IA continúa intentando acceder a sitios web que nunca llegarán a actualizarse, mostrando únicamente el mensaje de error ‘404 Not Found’.

Lo nuevo de FEMM parte de lo impredecible hasta que explota sin que te des cuenta, fusionando las barreras entre humanos y máquinas, fronteras y lenguajes, para ofrecer “un mundo que este mundo nunca antes ha visto”.

Sencillo doble: ‘Level Up’ / ‘Summer Dream’ – ¡YA DISPONIBLE!

01. ‘Level Up feat. Duke of Harajuku’ (producido por: Star Boy + Loesoe + RHC)

02. ‘Summer Dream feat. FEMM (S+ Ver.)’ (producido por: Aztro Boy + RHC)

EP: ‘404 Not Found’ – FEMM

Fecha de salida: 20 de noviembre

01. ‘Sit Down’ (producido por: HABANERO POSSE)

02. ‘Bury Me (with all my $$)’ (producido por: ANJULIECAT)

03. ‘Peach’ (producido por: Danny L Harle / Radical Hardcore Clique)

04. ‘Play By The Rules’ (producido por: Diana Chiaki)

05. ‘Boss’ (producido por: KM)

06. ‘Level Up feat. Duke of Harajuku’ (producido por: Star Boy / Loesoe / Radical Hardcore Clique)

Descarga/streaming: https://femm.lnk.to/LevelUp_SummerDream