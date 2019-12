[FIGYUA SUKĒTO] Kihira campeona nacional

TOKIO.- La adolescente Kihira Rika se adjudicó su primer título nacional de patinaje artístico en competencia desarrollada en el Yoyogi Taikukan de la capital nipona.

La deportista natural de la ciudad de Nishinomiya (Hyogo) totalizó un puntaje de 229.20 superando a Higuchi Wakaba y Kawabata Tomoe quienes totalizaron 206.61 y 193.96 puntos.

“Las dos competidoras que me precedieron no realizaron una buena performance y eso me dio confianza. Me concentré en mi programa y creo que lo hice bien”, expresó Kihira quien la semana pasada se ubicó en cuarto lugar en el ISU Grand Prix Finals.

La cuarta ubicación fue para la tetra campeona Miyahara Satoko (191.43), la quinta para Yokoi Yuhana (190.92) y la sexta para la campeona defensora, Sakamoto Kaori (188.26).

EL DATO

Hoy domingo se disputará la final masculina que lidera Hanyu Yuzuru, seguido de Uno Shoma y Sato Shun.

