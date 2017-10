[FÚTBOL] fechas claves en Sudamérica

TOKIO.- A dos jornadas de la culminación, siete seleccionados sudamericanos mantienen posibilidades de clasificar directamente a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

Brasil junto a otros tres seleccionados clasificarán directamente a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Quien ocupe la quinta plaza disputará una repesca con Nueva Zelanda (campeón de Oceanía).

A continuación los juegos de la penúltima jornada (6 octubre en Japón):

En La Paz:

05:00 am 🇧🇴Bolivia x Brasil 🇧🇷

Encuentro para las estadísticas. Los ‘cariocas’ ya están clasificados y los del ‘altiplano’ están eliminados.

En Caracas:

06:00 am 🇻🇪Venezuela x Uruguay 🇺🇾

‘La celeste’ obtendrá su boleto directo a Rusia con un empate. Los “llaneros” ya están eliminados.

En Santiago:

08:30 am 🇨🇱Chile x Ecuador 🇪🇨

La ‘roja’ no tiene otra opción que ganar sus últimos dos encuentros para asegurar el repechaje. Su clasificación directa depende de otros resultados. A los ‘tricolores’ no solo le basta con obtener dos victorias, dependen de la diferencia de gol.

En Barranquilla:

08:30 am 🇨🇴Colombia x Paraguay 🇵🇾

Los ‘cafeteros’ clasificará directamente a Rusia si derrotan a Paraguay y Perú no le gana a Argentina. A los ‘guaraníes’ no solo le basta con obtener dos victorias, dependen de la diferencia de gol.

En Buenos Aires:

08:30 am 🇦🇷Argentina x Perú 🇵🇪

A los ‘albicelestes’ solo les sirve el triunfo para mantener posibilidades porque tienen menor diferencia de goles. Con un triunfo los ‘incaicos’ obtienen el boleto a Rusia. Un empate les asegura el repechaje.

REDES SOCIALES

Aliento a Argentina

[VAMOS ARGENTINA] Video motivacional dedicado a Lionel Messi, sus compañeros e hinchada argentina. Posted by Noticias Nippon on miércoles, 4 de octubre de 2017

Aliento a Peru

頑張れペルー!ワールドカップは近い Posted by ペルーニュース日本語 on miércoles, 4 de octubre de 2017

CLASIFICACIÓN (antes de las dos últimas jornadas)

EL DATO

El servicio de video en demanda especializado en deportes DAZN transmitirá el juego entre argentinos y peruanos a disputarse en la Bombonera de Buenos Aires. (Web oficial: https://www.dazn.com/ja-JP

