[FÚTBOL] Perú sigue soñando

TOKIO.- A una jornada de la culminación, seis seleccionados sudamericanos mantienen posibilidades de clasificar directamente a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

En uno de los principales juegos de la fecha, el seleccionado de Perú obtuvo un valioso empate en su visita a la Argentina y mantiene vivas sus posibilidades de clasificar a un campeonato mundial luego de 36 años.

A continuación los resultados de la decimoséptima jornada:

En Barranquilla:



🇨🇴Colombia 1-2 Paraguay 🇵🇾

⚽️ 1-0 Falcao (79’)

⚽️ 1-1 Cardozo (89’)

⚽️ 1-2 Sanabria (90’+2)

En Santiago:



🇨🇱Chile 2-1 Ecuador 🇪🇨

⚽️ 1-0 Vargas (22’)

⚽️ 1-1 Ibarra (82’)

⚽️ 1-2 Sánchez (85)

En Buenos Aires:



🇦🇷Argentina 0-0 Perú 🇵🇪

En San Cristóbal:



🇻🇪Venezuela 0-0 Uruguay🇺🇾

En La Paz:



🇧🇴Bolivia 0-0 Brasil🇧🇷

Clasificación:

Próxima fecha – Última(11 octubre en Japón)

En Lima:

08:30 am 🇵🇪Perú x Colombia🇨🇴

En Quito:

08:30 am 🇪🇨Ecuador x Argentina🇦🇷

En Sao Paulo:

08:30 am 🇧🇷Brasil x Chile🇨🇱

En Montevideo:

08:30 am 🇺🇾Uruguay x Bolivia🇧🇴

En Asunción:

09:30 am 🇵🇾Paraguay x Venezuela🇻🇪

EL DATO

Brasil junto a otros tres seleccionados clasificarán directamente a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Quien ocupe la quinta plaza disputará una repesca con Nueva Zelanda (campeón de Oceanía).

