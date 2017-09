[GAIKOKUJIN] aumentan arubaito en konbini

TOKIO.- El número de extranjeros que laboran a tiempo parcial en tiendas de conveniencia continúa incrementándose en el archipiélago nipón.



Según Tokio Shimbun, la cifra de “arubaito” en las tres principales cadenas alcanzó los 44 mil en agosto último.

También destaca que los empleados extranjeros, la mayoría estudiantes, representan en promedio el 6 por ciento de la plana laboral que trabaja a tiempo parcial en Seven Eleven Japan Co (6,5 por ciento) FamilyMart Co (5 por ciento) y Lawson Inc (4,5 por ciento).

La Asociación Japonesa de Franquicias solicitará al gobierno central que regule el trabajo de extranjeros en los konbini y amplie la cobertura del programa de entrenamiento de jóvenes para que sean incorporados a la fuerza laboral.

EL DATO



Hasta octubre de 2016, el número de extranjeros que laboraba legalmente a tiempo completo y parcial en el territorio japonés alcanzó 1.08 millones.

