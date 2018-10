[GAIKOKUJIN] colombiana ganadora del NODOJIMAN THE WORLD

TOKIO.- Una colombiana de 25 años de edad fue la ganadora de la edición de otoño del programa de concurso de canto NODOJIMAN THE WORLD 2018 emitido el sábado por NTV.

Se trata de ANA VILLA quien fue la participante que a criterio del jurado calificador integrado por Aikawa Nanase, Umezawa Tomio, Ito Terry y Tsunku realizó la mejor performance entre los seis finalistas.

La sudamericana debutó con una magistral interpretación del tema AUTOMATIC, que popularizó UTADA HIKARU, que le permitió obtener 395 puntos por encima de los 389 que alcanzó la británica KATY LINEKER quien cantó MY FRIEND de ZARD.

ANA VILLA alcanzó el mayor puntaje entre los seis concursantes que accedieron a la final, lo cual le permitió ser la última en participar enfrentando a la italiana ELEONORA ALMONTEI quien había superado a los otro cuatro clasificados.

La colombiana volvió a cautivar al jurado, esta vez con la interpretación de la balada romántica AI NO KATACHI tema principal del exitoso melodrama televisivo GIBO TO MUSUME NO BLUES (protagonizado por AYASE HARUKA que fue emitido hace unos meses por TBS) popularizada por la cantante MISIA.

ANA VILLA totalizó 397 puntos superando a la italiana ELEONORA ALMONTEI quien obtuvo 395 puntos por su interpretación del tema SOUL’S REFRAIN de TAKAHASHI YOKO.

El premio especial fue para el brasileño RICARDO CUSANS que cantó YOZORA NO MUKO de SMAP.

EL DATO

En el NODOJIMAN THE WORLD 2018 también participaron el colombiano BRYAN MELO, el mexicano ANGEL MORA y el español ROBERTO GONZÁLES así como también representantes de Francia, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, Mozambique, Marruecos e Italia.

