[GAIKOKUJIN] prisión para extranjero

TOKIO.- La Corte del Distrito de Osaka condenó a ocho años de cárcel a un estadounidense que asesinó y descuartizó a nipona.

Se trata de Yevgeniy Vasilievich Bayraktar (27) residente de Long Island – Nueva York quien había llegado al archipiélago japonés con fines turísticos.

Durante el juicio admitió haber asesinado “accidentalmente” y desmembrado el cuerpo de Kondo Saki (27) para luego proceder a enterrar las partes en diferentes lugares.

También manifestó que adquirió una sierra y buscó información en internet sobre cómo desmembrar un cuerpo.

La última vez que Kondo fue vista con vida fue el 15 de febrero de 2018 en imágenes captadas por cámaras de seguridad donde se le vio ingresando al apartamento de Bayraktar. Posteriormente se vio al extranjero saliendo del inmueble con maletas.

En todo momento dijo que nunca tuvo la intención de asesinarla y por eso “estará agobiado por el crimen hasta el día en que muera”.

Los familiares de Kondo reportaron su desaparición a las autoridades policiales quienes al analizar las cámaras de seguridad allanaron el inmueble de Bayraktar donde hallaron la cabeza de la nipona al interior de una maleta.

Al ser detenido el 22 de febrero guió a los policías a las montañas de Osaka, donde había enterrado el torso y los brazos de la mujer así como también a unos bosques de Kioto, donde abandonó sus piernas.

La fiscalía no pudo acusar a Bayraktar de asesinato porque no encontraron las pruebas que pretendía quitar la vida a la nipona. Por ello lo acusó de destrucción de evidencias y abandono de cadáver y no de asesinato solicitando una pena de 13 años de cárcel.

EL DATO

Bayraktar conoció a Kondo en un popular portal de citas en internet.

