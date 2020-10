[GO TO TRAVEL] millones de viajeros

TOKIO.- La Agencia del Turismo de Japón reportó que cerca de 17 millones de personas hicieron uso del programa gubernamental destinado a fomentar el turismo interno.

Según Kankōchō, unas 16,89 millones de personas (1.689万人) utilizaron el Go To Travel (Go To トラベル事務局) para realizar viajes con duraciones mayores a dos días entre el 22 de julio y 15 de septiembre.

También destaca que los descuentos ofrecidos a los viajeros totalizaron unos 73.500 millones de yenes (735億円) de acuerdo a datos preliminares proporcionados por las principales agencias de viajes y hoteles.

El programa “Go To Travel” ofrece descuentos de hasta el 35% en el costo de los viajes para fomentar el turismo que se ha visto afectado por la pandemia del nuevo coronavirus en el país.

La primera etapa del programa “Go To Travel” excluyó los viajes hacia / desde Tokio. Tampoco se aplicó a los residentes de Tokio. La capital nipona se incluyó en la campaña el pasado 1 de octubre.

EL DATO

El presupuesto total del programa Go To Travel, que culminará el 31 de enero de 2021, asciende a los 1.124.8 mil millones de yenes (1兆1,248億円).

