[GŌRUDEN WĪKI] miles viajarán al exterior

TOKIO.- El aeropuerto internacional de Narita prevé registrar gran tránsito de personas que viajará al exterior aprovechando la semana de vacaciones conocida como “Golden Week”.

Según Narita International Airport Corp., entre el viernes 28 de abril y el domingo 7 de mayo unas 791 mil 300 personas harán uso de sus instalaciones, cifra que representa un incremento interanual del 7,2 por ciento.

De otro lado, hoy sábado 29 las autopistas empezaron a experimentar gran congestión de vehículos.

El “Golden Week” incluye los siguientes feriados:

29.04: SHOWA NO HI (昭和の日), “Día Showa”

03.05: KENPOU KINEMBI (憲法記念日), “Día de la Constitución”

04.05: MIDORI NO HI (みどりの日), “Día Verde”

05:05: KODOMO NO HI (こどもの日), “Día de los Niños”.

EL DATO

El 1 y 2 de mayo no es festivo pero muchas empresas otorgan descanso a sus empleados para que puedan disfrutar de una semana de vacaciones.

