[GOTU TORABERU] ya incluye a Tokio

TOKIO.- Desde hoy jueves 1 de octubre la capital nipona y sus residentes pueden disfrutar del programa destinado a promover el turismo nacional que se ha visto afectado por la pandemia del nuevo coronavirus.

Se trata de “Go To Travel” (Go To トラベル ) que viene siendo ejecutada conjuntamente por el gobierno e importantes agencias de viajes.

El programa de subsidios ofrece descuentos en los pasajes, hospedajes, consumo es restaurantes, compras de recuerdos y paquetes turísticos en todo el territorio nipón.

La campaña se inició el 22 de julio pasado. En una primera etapa (hasta el 30 de septiembre) se ofreció a los viajeros un descuento del 35% en sus gastos de viaje.

En la segunda etapa (válida hasta el 31 de enero de 2021), los viajeros podran beneficiarse además del 35% de descuento en sus gastos de viaje, un descuento adicional del 15%, es decir, solo pagarán el 50% del costo total.

Los descuentos se aplican exclusivamente a viajes nacionales y cuentan con un límite establecido. Por ejemplo, en viajes de un día de duración, el gasto máximo elegible es de 10.000 yenes mientras que para viajes nocturnos y viajes más largos, el monto se duplica.

Web oficial: https://goto.jata-net.or.jp

EL DATO

“Go To Travel” (Go To トラベル ) maneja un presupuesto de 1.35 billones de yenes.

© Noticias Nippon