[HALILHODZIC] bosnio pide explicaciones

TOKIO.- El destituido técnico del seleccionado nacional de fútbol de Japón retornó a la capital nipona para solicitar explicaciones por su despido.

“Siempre que llegaba al Japón lo hacía con mucha felicidad pero ahora es muy inusual (…) Aún no entiendo lo que pasó por eso he venido para a descubrir la verdad. (…) Siento como si me hubieran arrojado al cubo de la basura”, manifestó entre lágrimas Vahid Halilhodzic.

A principios de abril, la Asociación Japonesa de Fútbol sorprendió al anunciar, a escasos dos meses del inicio de la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018, la destitución del bosnio para anunciar que sería reemplazado por Nishino Akira.

“Voy a defenderme contra todo lo que ha afectado a mi orgullo”, sostuvo el bosnio a su llegada al archipiélago japonés.

Los malos resultados obtenidos en la gira preparatoria realizada en Europa donde igualaron sobre la hora 1-1 con Mali y la derrota frente a Ucrania por 2-1 fueron la causa de su despido.

Vahid Halilhodzic fue contratado en marzo de 2015 en reemplazo del mexicano Javier Aguirre destituido tras ser imputado por un tribunal español por el supuesto amaño de un juego de la liga española.

Japón integra el grupo H mundialista junto a Colombia, Senegal y Polonia.

