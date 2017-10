[HARA] ex técnico nipón viajará al Perú

TOKIO.- La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) dio a conocer que un reconocido ex beisbolista nipón viajará al Perú.

Se trata de Hara Tatsunori, ex técnico de Yomiuri Giants y del seleccionado nacional de Japón, quien realizará una clínica deportiva con motivo de la celebración de los 100 Años de la Asociación Peruano Japonesa del Perú.

“Será mi primer viaje a Perú. Quiero enseñar no solo la técnica del béisbol sino también la filosofía de este deporte”, manifestó durante la rueda de prensa realizada en la sede de la Embajada del Perú en Tokio.

Del mismo modo, anunció que durante su estancia en el país sudamericano (18 al 23 de noviembre) lo acompañarán cuatro ex beisbolistas nipones.

También viajarán Miyamoto Kazutomo y Komada Tokuhiro (ex Giants), Nishiyama Shuji (ex Hiroshima Carp) y Kubo Fumio (ex Yokohama Taiyo).

Se tiene previsto que un centenar de menores participen en la clínica deportiva.

EL DATO

En 2009, bajo la dirección técnica de Hara Tatsunori, Japón se adjudicó el título del Clásico Mundial de Béisbol.

