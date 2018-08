[HARUNA] se graduará de MM’18

TOKIO.- Una de las integrantes de la popular agrupación musical Morning Musume ’18 anunció su decisión de graduarse.

Se trata de Iikubo Haruna (23) quien dejará de pertenecer a Hello! Project luego de la gira nacional ‘Morning Musume.’18 Concert Tour Fall ~READY, SET, GO!~.’

La joven tokiota perteneciente a la décima generación de Morning Musume ha expresado su deseo de asumir nuevos retos en su carrera profesional.

“Además de cantar y bailar me gusta desarrollar otras actividades como conducir programas radiales. Me gustaría incursionar en el manga, la moda, interactuar con personas, viajar al exterior. Hay muchas cosas que quiero hacer y muchos sueños por hacer realidad”, expresó en el sitio oficial de Hello! Project.

Haruka ingresó a la agrupación hace más de ocho años.

EL DATO

Este año cumple dos décadas en el competitivo mercado musical nipón.

