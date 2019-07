[HŌNICHI GAIKYAKUSŪ] récord de visitantes

TOKIO.- La Organización Nacional de Turismo del Japón reportó un récord de visitantes extranjeros durante el primer semestre del año.

Según JNTO, entre los meses de enero y junio arribaron 16 millones 633 mil 600 turistas cifra que representa un aumento interanual del 4,6 por ciento y la primera vez que superan los 16 millones.

En relación a las nacionalidades, encabezan el ranking los ciudadanos chinos con 4 millones 532 mil 500 (aumento del 11,7 por ciento interanual).

El segundo lugar fue para los surcoreanos con 3 millones 862 mil 700 , una reducción interanual del 3,8 por ciento.

Visitors from the United States rose 13.1 pct to 875,200 and those from Australia increased 10.7 pct to 326,900. Visitors from Germany were up 11.7 pct at 118,500.

La entidad atribuye el buen resultado a la mayor oferta de servicio de líneas aéreas de bajo coste.

JUNIO

En el mes de junio, el número de visitantes extranjeros aumentó en 6,5 por ciento hasta totalizar los 2 millones 880 mil.

Los chinos fueron el principal grupo de turistas (880.700) seguidos de surcoreanos (611.900) y hongkoneses. (209.000).

EL DATO

El número de nipones que viajó al exterior en el primer semestre de 2018 aumentó en 8,2 por ciento interanual hasta totalizar los 9 millones 542 mil 400.

