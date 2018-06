[HYOGO] Campaña Somos Latinos

TOKIO.- La Comunidad Latina Hyogo anuncia una campaña destinada a destacar la latinidad de los menores residentes en la región de Kinki.

Se trata de “Somos Latinos” que se desarrollará durante la “Fiesta Peruana Kobe 2018” consiste en retratar a niños y adolescentes de la comunidad ataviados con un traje típico o la camiseta de la selección de fútbol de su país.

“Las fotografías de todos los participantes serán publicadas en la edición de agosto de Revista Latin-a. Además, se elegirán 12 para el Calendario 2019 de Revista Latin-a y otras 8 para portadas de las ediciones del 2019”, refieren.

Destacan también que pueden participar niños (as) de 0 a 14 años quienes deberán asistir acompañados de sus padres. No se publicará fotos de niños que no hayan sido inscritos.

Los padres de familia deberán inscribir previamente a su hijo(a) enviando un correo electrónico a: redaccion@latin-a.com o un mensaje inbox a la página de Facebook de Revista Latin-a https://www.facebook.com/RevistaLatin.a/ indicando nombre, edad y nacionalidad de su hijo/a.

Las fotografías serán tomadas durante el desarrollo de la “Fiesta Peruana Kobe 2018”, a realizarse:

Día: Domingo 15 de julio 2018.

Hora: 11 a 18 Hrs.

Ingreso: Gratuito

Lugar: Kobe Kinrou Kaikan piso 7 (〒651-0096 Kobe- shi, Chuo-ku Kumoidoori 5-1-2)

Acceso: A 5 min. de la estación Sannomiya JR, Hankyu, Hanshin y Metro.

La Campaña “Somos Latinos” es un proyecto realizado por Revista Latin-a, MAC y 100% Ideas & Grafith, a fin de promover la conservación de la identidad cultural en nuestras nuevas generaciones de los latinos en Japón.

EL DATO

El cierre de inscripciones para la campaña “Somos Latinos” será el viernes 6 de julio 2018.

© Noticias Nippon