[HYOGO] Navidad Latina Kobe 2017

TOKIO.- La Comunidad Latina Hyogo (HCL)

anuncia la realización de la quinta edición de su evento cultural de fin de año.

Se trata de la NAVIDAD LATINA KOBE 2017 que tiene como principal objetivo transmitir los sentimientos que vive toda Latinoamérica durante esta importante festividad.

“Buscamos seguir transmitiendo las tradiciones y costumbres navideñas para compartirlas con los niños y adultos de nuestra comunidad, junto con japoneses y miembros de otras comunidades extranjeras”, manifestó Roxana Oshiro, directora de la HCL.

La peruana destacó que como en las ediciones anteriores, ofrecerán música y danzas, villancicos y tradiciones navideñas a cargo de artistas de diferentes nacionalidades.

“Contaremos con la participación de la agrupación de música de Ecuador y Latinoamérica “Macchu & MSK”, la agrupación musical latín pop “La Nota”, el Taller de danzas “Este es mi Perú”, los “Campeones del Club Libertad Filial Osaka”, la música peruana del “Dúo Florez”, la Agrupación de danzas peruanas “Corazones Amigos”, la agrupación de danzas bolivianas “Somos Santa Cruz”, la agrupación de danzas mexicanas “Chocolate”, el show de “Ana Latin Dance” y el Show infantil del Payaso Bombita”, agregó.

DETALLES:

Día: Domingo 17 de diciembre 2017.

Horario: 11:00 a 17:00 horas.

Ingreso: Gratuito

Local: Kobe–shiritsu Kaigai Ijyu to Bunka no Koryu Center (Centro de Intercambio de la Migración y la Cultura de la ciudad de Kobe)

Dirección: Hyogo Ken, Kobe shi, Chuo Ku Yamamoto Dori 3-19-8 5F.

Acceso: Bajar en la estación Motomachi (líneas JR o Hanshin), caminando hacia el norte, 15 minutos. También se puede llegar hasta la estación Sannomiya (Líneas JR, Hanshin, Hankyu), y tomar el autobús municipal de la ciudad de Kobe (Kobe shi bus) No. 7, y bajar en Yamamoto dori 3 chome, caminando 3 minutos.

EL DATO

El día del evento se habilitarán stands de venta de comidas, bebidas, productos y servicios ofrecidos por los auspiciadores.

