[IKEE] agradece gran apoyo

TOKIO.- Una carismática nadadora que anunció que le habían diagnosticado leucemia publicó un nuevo mensaje en las redes sociales.

Se trata de Ikee Rikako (18) quien esta vez expresó su agradecimiento al apoyo recibido en sus cuentas de Instagram y Twitter.

La deportista expresó su gratitud a la gran cantidad de personas que se han registrado como donantes de médula ósea o expresaron su disposición para donar sangre.

“Estos mensajes me dan fuerzas no solo a mí sino también a otras personas que sufren la misma enfermedad”, dijo.

También dijo que está segura que Dios no le pondrá pruebas que no pueda superar y que no existe muro que no pueda sobrepasar.

En enero pasado, la nadadora empezó a experimentar problemas de salud durante sus entrenamientos en Australia.

Una vez en Japón, el malestar continuó y se internó en un centro hospitalario para someterse a exámenes que revelaron que padece de leucemia.

EL DATO

Ikee Rikako es una de las esperanzas niponas para obtener medallas en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

