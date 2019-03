[IKEE RIKAKO] no me daré por vencida

TOKIO.- La estrella nipona de la natación Ikee Rikako quien lucha contra la leucemia reveló que la batalla que afronta es más difícil de lo que imaginó.

“Es decenas de veces, algunos centenares de veces, algunos millares de veces más duro de lo que imaginé”, escribió la deportista de 18 años de edad en las redes sociales.

“No he probado alimentos en más de tres días pero no me daré por vencida”, precisó.

Hace tres semanas, Ikee sorprendió al anunciar que había sido diagnosticada con leucemia.

Desde entonces, la esperanza nipona para los Juegos Olímpicos de “Tokyo 2020” recibió el inmediato apoyo de los japoneses y extranjeros.

EL DATO

En el verano de 2018, Ikee alcanzó popularidad al ser elegida la MVP de los Juegos Asiáticos tras conseguir seis medallas de oro. Actualmente ostenta los récords nacionales en las competencias de 50, 100 y 200 metros libres, 50 y 100 metros espalda.

© Noticias Nippon