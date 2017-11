[JAPÓNICA] el TORI NO ICHI

TOKIO.- El TORI NO ICHI (酉の市) o “Festival del Gallo” es una tradicional celebración agrícola para agradecer la cosecha anual y se implora a los dioses que el año siguiente sea igual o mejor.

Sus orígenes datan en el período Edo (1603 – 1867), cuando los granjeros solían ofrecer pollos como ofrenda a los dioses para celebrar la cosecha de otoño.

Desde entonces se celebra en noviembre en el día del gallo según el antiguo calendario chino.

Dependiendo del año, se puede celebrar hasta en 3 ocasiones. La primera vez se le denomina “Ichi no Tori”, la segunda “Ni no Tori”, y la tercera “San no Tori”.

En la actualidad, se la asocia al agradecimiento por los negocios y se celebra en algunos santuarios de la región de Kanto.

KUMADE

Los asistentes acuden para adquirir el Kumade (熊手) cuya traducción literal sería “mano de oso”, que consiste en un rastrillo, una herramienta muy importante en la agricultura. Por ello se la relaciona con la buena suerte.

Hoy, los Kumades son decorados con muchos objetos para invocar la prosperidad en los negocios y la buena cosecha agrícola.

EL DATO

Cuando el interesado adquiere un Kumade, los propietarios del stand y sus empleados lo celebran realizando el tradicional Tejime (手締め), golpe de palma estilo nipón, para desearle buena suerte.

