[JISATSU] suicidio escolar en aumento

TOKIO.- El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología reportó el número de suicidios escolares en 2018 se incrementó por tercer año consecutivo en el archipiélago nipón.

Según Monbukagakusho, una encuesta nacional reveló que se registraron un total de 332 casos que representan un incremento de 67 casos en comparación al año previo.

En relación a los niveles educativos, 5 casos se registraron en la shōgakkō (primaria), 100 en chūgakkõ (secundaria) y 227 en kōkō (preparatoria).

DESERCIÓN

La investigación permitió conocer también que unos 164.528 estudiantes de shōgakkō y chūgakkō dejaron de asistir a clases, cifra que representa un aumento interanual de 20.497.

En el kōkō, la deserción también experimentó un aumento de 3.080 hasta situarse en los 52.723

EL DATO

