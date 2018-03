[JR WEST] “ Hello Kitty Shinkansen”

TOKIO.- El operador West Japan Railway Co. anunció el próximo lanzamiento de un servicio ferroviario inspirado en una de las gatitas más populares del archipiélago nipón.

A través de un comunicado de prensa revelan que se trata del “Hello Kitty Shinkansen” que desarrollarán en colaboración con Sanrio Co.

Consiste en ocho trenes bala del modelo 500 que cubrirán el servicio Kodama entre las estaciones de Shin-Osaka (Osaka) y Hakata (Fukuoka).

El “Hello Kitty Shinkansen” se ofrecerá desde el verano próximo.

EL DATO



No es la primera vez que JR WEST y Sanrio Co. utilizarán a Hello Kitty para promover un tipo de trenes. Anteriormente lo hicieron en un tren local en la prefectura de Wakayama.

