[KATEINAI BŌRYOKU] ratifican denuncia contra Bobby

TOKIO.- La esposa de un conocido personaje de la televisión nipona ratificó su denuncia por violencia doméstica.

Se trata de Koda Kyoko (46) cónyuge de Bobby Ologun (54) quien fue detenido el último sábado en la prefectura de Saitama.

Según reporta la prensa televisiva, ella estaba cansada de los constantes maltratos que era víctima desde hace años y decidió poner fin a la situación.

“He sido paciente durante muchos años», manifestó durante su manifestación policial.

En diálogo con la prensa, Koda Kyoko reveló que desde hace varios años ha sido víctima de violencia doméstica.

“El me dijo voy a vender esta casa y tendrás que irte. Si no colaboras no te dejaré dormir. Si no te gusta prepara los papeles de divorcio y entrégalos”, reveló.

Koda Kyoko contrajo matrimonio con Bobby en 1999. Tienen cinco hijos.

Hoy el ex luchador de artes marciales fue trasladado a la Fiscalía de Saitama donde se iniciará su proceso judicial por violencia doméstica.

Tras su detención, el personaje admitió haber discutido con su esposa pero negó ser una persona violenta.

EL DATO

Bobby Ologun, nacido en Nigeria, obtuvo la nacionalidad japonesa tras contraer matrimonio con Koda Kyoko.

