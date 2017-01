[KATO MILIYAH] interpretará tema de Disney

TOKIO.- Una conocida intérprete de j-pop, R&B y urban fue elegida por Walt Disney para interpretar el tema oficial de la versión nipona del filme animado “Moana”.

Se trata de Kato Miliyah (28) cuya voz se escuchará en el tema “Dokomademo ~How Far I’ll Go~“.

En declaraciones a la prensa, la artista nacida en Toyota (Aichi) expresó su alegría por hacer realidad uno de sus sueños.

“Tengo más de doce años de actividad profesional pero esta vez experimento una sensación especial que nunca viví”, dijo.

“Moana” es el quincuagésimo sexto clásico animado de Walt Disney que trata sobre la vida de una adolescente hija única de un importante jefe de un largo linaje de navegantes quien se sumergirá en una aventura épica a través del océano.

El tema “Dokomademo ~How Far I’ll Go~” es la versión japonesa de “How Far I’ll Go” que utiliza Disney en el filme estrenado el año pasado en Estados Unidos y se estrenará en Japón el próximo 10 de marzo.

EL DATO

“Dokomademo ~How Far I’ll Go~” saldrá a la venta el 1 de marzo.

