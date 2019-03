[KINENBI] Higan-ri – Tenji burokku no hi – Haru no suimin no hi

TOKIO.- Hoy lunes 18 de marzo se celebra el Día de Higan-ri en el archipiélago nipón.

¿En qué consiste? El Ohigan (お彼岸) es una costumbre budista que consiste en las visitas que realizan las personas a sus antepasados para solicitarles buena salud y prosperidad en el hogar, estudios y trabajo.

Esta tradición se celebra dos veces al año (marzo y septiembre) cuando se producen los equinoccios de primavera y otoño.

¿Por qué se eligen esas fechas? La respuesta es sencilla. En los equinoccios la duración de las horas del día y noche son iguales. El Sol sale desde el Este y se esconde en el Oeste coincidiendo con los preceptos del Budismo donde el Este representa el mundo de los vivos y el Oeste el mundo de los difuntos, constituyéndose e la condición ideal para concretar una comunicación con los antepasados.

El Higan-ri (彼岸の入り) se constituye en el inicio del ritual y tiene lugar tres días antes de Ohigan. Las personas acuden a los cementerios para realizar la limpieza de las tumbas.

Se acostumbra llevar flores y bota mochi (牡丹餅), dulces elaborados con harina de arroz y pasta de frijoles rojos. El último día del Ohigan se le conoce como Higan-ake (彼岸明け).

También se conmemora:

-Día del bloque braille (点字ブロックの日-Tenji burokku no hi).

Establecida en 2010 por la Asociación de Personas con Discapacidades Visuales de Okayama. El 18 de marzo de 1967 (Showa 42) se instaló en esa prefectura el primer bloque Braille (tenji burokku – 点字ブロック) cerca de la Ruta Nacional 2 (Hoy carretera nacional 250) para facilitar el tránsito de personas invidentes.

-Día del sueño de primavera (春の睡眠の日 – Haru no suimin no hi).

Establecida en 2011 por la Organización de Promoción de la Salud del Sueño y patrocinada por la Sociedad Mundial del Sueño con el propósito de fomentar el sueño saludable y prevenir sus trastornos con la ayuda profesional.

