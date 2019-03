[KINENBI] Orību no hi

TOKIO.- Hoy viernes 15 de marzo se celebra el Orību no hi – オリーブの日 (Día del Olivo) en el archipiélago nipón.

En 1950, el emperador Hiroito viajó a la isla de Shōdoshima (小豆島) ubicada en el mar interior. Fue el primer lugar donde se cultivaron de manera exitosa los olivos.

En la historia bíblica, los olivos son considerados símbolo de paz. Se recuerda que luego del gran diluvio aparecieron palomas con hojas de olivo.

También se conmemora:

•靴の記念日/靴の日 (Kutsu no kinenbi/ kutsu no hi): Aniversario del Zapato / Día del Zapato. En 1932 se creó la Federación Japonesa de Zapatos. Antes en 1818, Nishimura Katsuzo, uno de los precursores de la industria del calzado, fundó la primera fábrica de zapatos de estilo occidental en Japón en Tsukiji-en-sen.

•貿易博の日 (Bōeki-haku no hi) : Día de la Expo del Comercio. El 1949 (Showa 24) se inauguró la primera feria comercial internacional en Japón. Fue en el Parque Nogeyama en Yokohama que actualmente comprende el área del Parque Tomachi.

•万国博デー/万国博の日 (Bankokuhaku dē/ bankokuhaku no hi): Día de la Expo Mundial. En 1970 se inició la admisión general de la Exposición Mundial de Japón “Osaka World Expo” realizada en las colinas de Senri, ciudad de Suita, prefectura de Osaka. La ceremonia de inauguración tuvo lugar del 14 de marzo y culminó el 13 de septiembre.

•サイコの日 (Saiko no hi): Día de la Psicosis. En 1950 se estrenó el filme “Psycho” (Psicosis) del reconocido director cinematográfico estadounidense Alfred Hitchcock. Se eligió la fecha por la conjugación de palabras 、「サ(3)SA )」+ 「イコ(15) IKO」=『サイコ SAIKO』de sonido similar a PSYCHO.

