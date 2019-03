[KINENBI] Sandēhoridē no hi

TOKIO.- Hoy sangatsuyuninichi (martes 12 de marzo se conmemora el “Sandēhoridē no hi” (Día del domingo no laborable) en el archipiélago nipón.

¿La razón? En 1876 el Gobierno Meiji decide modificar su calendario de días festivos para adaptarlo a Occidente y trasladarlos a los sábados por la tarde y los domingos en todo el día.

La medida tuvo por objetivo contribuir al comercio porque antes de esa fecha se descansaba en Japón los días 1, 6, 11, 16, 21 y 26 de cada mes.

Hoy también se conmemora:

•サイフの日/財布の日 – Saifu no hi/ saifu no hi : Día de la cartera. Resultante del juego de palabras 「さ(3)- SA」+ 「い(1)- I」+ 「ふ(2) – FU」= 「さいふ – SAIFU」.

•スイーツの日 – Suītsu no hi: Día de los dulces. Establecido en 2008 por el reconocido chef especializado en pastelería francesa Tsujiguchi Hironobu, propietario de

「スーパースイーツ」- SUPER SWEETS.

Resultante del juego de palabras

「ス(3)- SU」+ 「イー(1)- Ī」+ 「ツ(2) – TSU」= 「スイーツ – SUĪTSU」.

•モスの日 – Mosu no hi: Día de Mosburger.

Un 12 de marzo de 1972 se inauguró el primer local de la cadena nipona de restaurantes de comida rápida モスバーガー- Mosburger ubicada frente a la estación Seikatsu de la línea Tobu Tojo.

