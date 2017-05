[KOE NO KATACHI] filme animado del año

TOKIO.- La producción de Yamada Naoko y Kyoto Animation se llevó el galardón a Mejor Animación del Año en la vigésima sexta edición del Japan Movie Critics Awards.

“Koe No Katachi” (Una voz silenciosa) basada en el manga homónimo de Ōima Yoshitoki aborda el tema del ijime (bullying)y la integración de personas con discapacidades.



De otro lado, Shinkai Makoto se adjudicó el premio a Mejor Director de Animación por “Kimi No Nawa” (Your Name).



Por su parte, Nozawa Masako obtuvo el premio a Mejor Actriz/Actor de voz en Animación por su trabajo en “Kaze no Yo ni”.



Mientras que Matsumoto Leiji ganó el Diamond Grand Prize en la categoría de animación.

EL DATO

“Koe No Katachi” (Una voz silenciosa) ha obtenido los premios Excelencia en animación en el Japan Academy Prize Association 2017 y en el 20th Japan Media Arts Festival 2017.

