[KOIKE] no participará en elecciones

TOKIO.- La gobernadora tokiota Koike Yuriko anunció que no se presentará como candidata a las elecciones generales para la Camara Baja del Parlamento nipón.

En rueda de prensa descartó cualquier posibilidad de postular porque cumplirá con sus obligaciones como máxima autoridad política de la capital nipona.

No obstante, Koike adelantó que participará en la campaña apoyando a los candidatos de la nueva agrupación Kibo No To.

EL DATO

La campaña electoral se iniciará el 10 de octubre y los comicios serán el domingo 22 de octubre.

© Noticias Nippon