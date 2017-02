[KONBINI] recortan salario por resfriado

TOKIO.- Una adolescente que laboraba a tiempo parcial en una tienda de conveniencia fue sancionada con el recorte de su salario porque se ausentó por un resfriado.

Según la prensa local, el administrador de una de las sucursales de la cadena 7-Eleven de la ciudad de Musashino le recorto 9.350 yenes por no asistir durante dos jornadas.

La menor se dio con la sorpresa cuando el pasado 26 de enero recibió la boleta de su paga mensual donde le descontaron ese monto por las diez horas que no laboró.

El argumento de su empleador fue que se ausentó de sus labores sin haber coordinado un reemplazo para garantizar el normal funcionamiento del establecimiento.

Sin embargo, Seven & I Holdings Co. desautorizó al administrador precisando que esa sanción no forma parte de su política empresarial porque viola la ley laboral vigente.

EL DATO

Seven & I Holdings Co. reembolsó los 9.350 yenes y ofreció sus disculpas a la menor que decidió abandonar el trabajo tras el incidente.

