[KOUHAKU UTA GASSEN] los participantes

TOKIO.- La Nippon Hoso Kyokai dio a conocer la relación de cantantes y agrupaciones que participarán en la sexagésima octava edición del Kouhaku Uta Gassen.

El megaevento musical de la televisión nipona tendrá como conductor principal a Uchimura Teruyoshi mientras que la actriz Arimura Kasumi y Ninomiya Kazunari (Arashi) serán los capitanes de Akagumi (Equipo Rojo) y Shirogumi (Equipo Blanco) respectivamente.

AKAGUMI

AI (3)

E-girls (5)

Sayuri Ishikawa (40)

Ichikawa Yukino (2)

AKB48 (10)

Oka Midori (debuta)

Mai Kuraki (4)

Keyakizaka46 (2)

Sakamoto Fuyumi (29)

Shiina Ringo (5)

SHISHAMO (debuta)

Shimazu Aya (4)

Superfly (2)

Takahashi Mariko (5)

Tendo Yoshimi (22)

TWICE (debuta)

Nishino Kana (8)

Nogizaka46 (3)

Perfume (10)

Matsu Takako (3)

Seiko Matsuda (21)

Mizumori Kaori (15)

Little Glee Monster (debuta)

SHIROGUMI

Arashi (9)

Itsuki Hiroshi (47)

X JAPAN (8)

Elephant Kashimashi (debuta)

Kanjani8 (6)

Hiromi Go (30)

Sandaime J Soul Brothers (6)

SEKAI NO OWARI (4)

Sexy Zone (5)

Takehara Pistol (debuta)

Tortoise Matsumoto (debuta)

TOKIO (24)

Hikawa Kiyoshi (18)

Ken Hirai (8)

Fukada Kohei (4)

Masaharu Fukuyama (10)

Hey! Say! JUMP (debuta)

Hoshino Gen (3)

Daichi Miura (debuta)

Miyama Hiroshi (3)

Yamauchi Keisuke (3)

Yuzu (8)

WANIMA (debuta)

EL DATO

El 68 NHK Kouhaku Uta Gassen se realizará el 31 de diciembre y se emitirá entre las 19:15 horas y 23:45 horas.

