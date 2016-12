[KUG2016] el programa oficial

TOKYO.- La Nippon Hoso Kyokai dio a conocer el orden de presentación de loa cantantes y agrupaciones que participarán en la sexagésima séptima edición del Kouhaku Uta Gassen:

PRIMERA PARTE



1. Kanjani8 – Zukkoke Otokomichi ~Kohaku de Yume wo Utaou~

2. PUFFY – PUFFY 20 Shunen Kohaku Special

3. AAA – Hurricane Riri, Boston Mari

4. E-girls – DANCE WITH ME NOW!

5. Keyakizaka46 – Silent Majority

6. Miyama Hiroshi – Shimantogawa ~Kendama Taishi hen~

7. Yamauchi Keisuke – Ruten no Hatoba ~Kyukyoku no Kikoshi hen~

8. miwa – Yui

9. Sexy Zone – Yobisute Kohaku ’16

10. Tendo Yoshimi – Anta no Kado

11. SEKAI NO OWARI – Hey Ho from RPG

12. Ichikawa Yukino – Kokoro Kasanete

13. Sandaime J Soul Brothers – Welcome to TOKYO

14. Kozai Kaori – Suki ~Ma Tamaru Special Ver.~

15. Shiina Ringo – Seishun no Mabataki -FROM NEO TOKYO 2016-

16. Fukada Kohei – Tokyo Gorin Ondo

17. ayaka – Mikazuki

18. Hiromi Go – Ienai yo

19. V6 – Smile! Medley

20. Mizumori Kaori – Echigo Mizuhara ~Hakucho Hisho~

21. Ikimonogakari – SAKURA

22. Yuzu – Miagete Goran Yoru no Hoshi wo ~Bokura no Uta~

SEGUNDA PARTE:



23. RADWIMPS – Zen Zen Zense [original ver.]

24. Nogizaka46 – Sayonara no Imi

25. Masaharu Fukuyama – 2016 Special Medley

26. Shimazu Aya – Kawa no Nagare no You ni

27. RADIO FISH – PERFECT HUMAN

28. Nishino Kana – Dear Bride

29. Kiritani Kenta – Umi no Koe ~Minna no Umi no Koe Version~

30. AI – Minna ga Minna Eiyuu

31. AKB48 – Yume no Kohaku Senbatsu Special Medley

32. Itsuki Hiroshi – Kuzuryugawa

33. KinKi Kids – Glass no Shounen

34. Perfume – FLASH

35. Hoshino Gen – Koi

36. Otake Shinobu – Ai no Sanka

37. Sakamoto Fuyumi – Yozakura Oshichi

38. TOKIO – Sorafune

39. Seiko Matsuda – Bara no Yoni Saite Sakura no Yoni Chitte

40. X JAPAN – Kurenai

41. Takahashi Mariko – Gomen ne…

42. THE YELLOW MONKEY – JAM

43. Hikawa Kiyoshi – Shirakumo no Shiro

44. Utada Hikaru – Hanataba wo Kimi ni

45. Sayuri Ishikawa – Amagigoe

46. Arashi – Arashi x Kohaku Special Medley

EL DATO

El 67 NHK KOUHAKU UTA GASSEN se realizará este sábado 31 de diciembre y será transmitido en vivo desde las 19:15 horas.

