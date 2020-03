[KYO WA NAN NO HI] 1 de marzo

TOKIO.- ¿Qué se celebra o conmemora hoy domingo 1 de marzo en el Japón?

Mayonēzu no hi

マヨネーズの日

Día de la mayonesa

En 1925 (Taisho 14) se elaboró y comercializó la primera mayonesa en el archipiélago nipón.

El fabricante solicitó a la ilustradora estadounidense Rose O’Neill que creara un personaje para el producto.

Se inspiró en Cupido, el dios del amor en la mitología romana y por ello el nombre del producto relacionado al sonido de su pronunciación en inglés “ Kewpie”.

En la actualidad la mayonesa es un condimento muy popular y tiene un sabor especial adaptado al paladar nipón.

A diferencia de otros países del mundo donde las ofrecen en envases de vidrio, en Japón se comercializan en botellas descartables elaboradas con plástico.

Sabetsu zero no hi

差別ゼロの日

Día de la Cero Discriminación

Establecida en 2013 (Heisei 25) por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de enfrentar todo tipo discriminación.

Se entiende por discriminación a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos

fundamentales que todas las personas disfrutan en aras de la igualdad.

Al tratarse de un día universal que no tiene que ver exclusivamente con el VIH o asuntos relacionados a la salud se busca llamar la atención sobre la discriminación.

Para este año el Día de la Cero Discriminación tiene como tema principal la discriminación contra las mujeres y las niñas.

Azuki no hi

あずきの日

Día del azuki

Se celebra el 1 de cada mes. Establecida por la confitería Imuraya para conservar la tradición japonesa de consumir esta variedad de legumbre en el archipiélago nipón el primer y decimoquinto día del mes.

El azuki es muy apreciada gracias a su riqueza en nutrientes y a sus grandes beneficios para la salud porque contienen todos los aminoácidos esenciales.

Son más fáciles de digerir que otras leguminosas. Tienen altas cantidades de fibra, vitaminas del grupo B y minerales ( hierro, manganeso, magnesio, fósforo, calcio y zinc.)

Además, sus proteínas son de alto valor biológico, lo que significa que contienen todos los aminoácidos esenciales.

